Comment sécuriser les églises?

Cadre légal

Si les éléments, comme l’eau ou le vent, peuvent impacter les lieux, les incendies représentent un réel danger, tout comme les vols et le vandalisme. "La baisse de fréquentation impacte la surveillance, l’entretien et les conditions climatiques de conservation du patrimoine mobilier", ajoute-t-on. L’idée est donc née au sein du Cipar de sortir un guide pratique sur "la protection et la sécurisation des églises paroissiales" . Sortir un guide dans le chef de cette institution n’est pas neuf. Déjà, des ouvrages consacrés à la conservation des pièces d’orfèvrerie, des tissus, des sculptures ou encore un guide de l’inventaire d’une église sont sortis de presse. La nouvelle publication se veut avant tout un outil pour ceux qui ont la charge de ces lieux de culte. Axe important dès la première partie de ce livre, celui du cadre légal. Ce dernier est rappelé. Une mise en contexte plus que nécessaire.

Prévention

Le guide mise également sur la prévention. Il est en effet, suivant l’adage populaire, toujours plus facile de "prévenir que de guérir". Inventaire, analyse du risque, plan d’urgence, importance la digitalisation sont passés en revue. Les sinistres font l’objet de deux parties distinctes. L’une est exclusivement concentrée sur les vols et le vandalisme. L’autre se penche sur les dégâts des eaux et du feu, notamment. L’importance de posséder des assurances ad hoc est détaillée dans des pages distinctes. Parallèlement, des documents pratiques sont intégrés à ce guide de près de 130 pages. En outre, dès septembre prochain, les équipes du Cipar proposeront des formations sur le terrain, autant à l’attention des fabriques que des Communes. Des fabriques et des Communes qui recevront, gratuitement, un exemplaire de ce nouvel ouvrage signé du Cipar. Il peut être acquis au prix de 15 € (hors frais de port).

info@cipar.be ou www.cipar.be