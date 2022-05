Très vite, policiers et pompiers comprennent que cet incendie est d’origine criminelle. La traînée d’essence et le jerrycan retrouvé à proximité ne laissent guère place au doute. Très vite également, un suspect est identifié. Un des clients de l’avocat s’est montré menaçant avec lui, verbalement et par écrit, au cours des derniers jours, pour une question d’argent.

L’homme, Maurizio Ceniviva, de Wiltz, vient d’écoper de 22 mois de prison et 800 € d’amende, avec sursis de trois ans pour la moitié de la peine. La juge Françoise Hertay n’a pas cru à ses dénégations.

Il faut dire que la voiture de l’Italien a été repérée à proximité des lieux juste avant l’incendie. Son GSM a également borné pas loin du domicile de l’avocat au moment des faits. Comment l’explique-t-il? D’abord il a nié sa présence à Bastogne, puis il a évoqué des réparations à sa voiture, pour finalement s’accrocher à cette version: il avait rendez-vous avec une femme dont il ne connaît ni le nom, ni l’adresse, ni le numéro de téléphone. Pas très convaincant…

Rappelons que le procureur de division Dimitri Gourdange avait requis 30 mois de prison et 1600 € d’amende.

Au civil, l’Italien devra verser 3000 € de dommage moral et matériel à titre provisionnel sur un montant évalué à 10000 € par l’avocat et son épouse. .