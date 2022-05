Bain de forêt dans le Sentier des plumes

«Immersion onirique dans le monde de nos amis à plumes»

Une belle manière de faire du tourisme durable et responsable tout en (re)découvrant la faune et la flore sauvages de Gaume. " Ce sentier propose de son plonger dans un "bain de forêt" et de s’immerger dans le monde onirique de nos amis à plumes , ajoute Michaël Wekhuizen. Outre ces objectifs de mise en valeur d’artisans locaux et de retour à la sérénité, notre volonté dans ce projet est aussi de sensibiliser le public et les touristes à la faune aviaire locale, à ses particularités, ses besoins, ses habitats mais aussi à sa beauté et à sa poésie. "

Pour financer le Sentier des plumes, la Maison du tourisme de Gaume a notamment fait appel aux dons des citoyens via une campagne de financement participatif. Une belle réussite puisque 120% de l’objectif annoncé ont été atteints. Benjamin Destrée, échevin du Tourisme à Tintigny, valorise quant à lui la collaboration et le partenariat efficace entre les différents services communaux, le DNF, le SI, le Parc Naturel de Gaume et la Maison du Tourisme de Gaume pour mener à bien ce projet. Pour la petite anecdote, La limonade bio et artisanale Millevertuis (NDLR: La seule limonade artisanale bio de Wallonie et fabriquée à Breuvanne), s’est vue, pour l’occasion, décorée d’une petite fiche dédiée au nouveau Sentier des plumes. " On cherchait quelque chose de rafraîchissant et accessible aux enfants, à l’occasion, notamment de la visite magique du lieu , peaufine Marie Claire Delcourt, présidente du SI de Tintigny.

Infos: https ://www.visitgaume.be/ou https ://www.si-tintigny.be/