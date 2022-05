Les organisateurs du cercle Culture et Loisirs ont retrouvé leurs marques pour proposer une variété d’activités allant de l’Allure Libre des Sables, le vendredi soir avec 299 coureurs, au festival Tontegrange. Sans oublier l’après-midi du samedi dédié aux enfants et familles avec de nombreux ateliers créatifs (rando VTT, vannerie, création de bougies, fleurs champêtres, tissages en papier et trois spectacles).

En soirée, on retrouvait avec bonheur l’ambiance de la musique festive et vibrante au cœur du village et des granges. Le tout en mousse avec des bières des deux Luxembourg.

La journée du dimanche a débuté par le marché de terroir des bons produits rassemblés par l’association Bettie.

Des centaines de spectateurs conquis

Et puis, dès 13h30, place aux spectacles de rue, déambulatoires ou non, en musique ou en acrobaties, en clownerie ou en poésie, en humour décalé ou en jonglerie. Il y avait du rythme, de la diversité, pour le plaisir de retrouver " l a vie d’avant" et de passer un bon moment de détente et de découvertes artistiques.

Le dimanche matin, avec "Méditer en chantant", c’était aussi le moment pour prendre un peu de temps pour se poser en l’église St Hubert, respirer et souffler en compagnie de Véronique Gilson! Un réveil en douceur, exercices de respiration, étirement et échauffement vocal pour laisser vos intentions de paix, de joie et de beauté infuser et se diffuser pour votre plus grand bien-être.

Et le dimanche après-midi enfin, un festival sous un soleil généreux a fait le plein aux quatre coins du village. Il y avait des centaines de spectateurs à chacun des 10 spectacles ou animations de rues. Artistes et artisans ont redonné tout leur tonus pour que le renouveau de Tontegrange soit total, avec des spectacles de haut vol, pour distraire, faire rire ou épater.