Je viens supporter le club, inaugurer son nouveau terrain. Je trouve génial que le hockey se développe partout en Belgique. Même si Arlon, c’est loin de Bruxelles.

Parce que ce sont de sacrés trajets pour les équipes?

Oui, mais on voit que ce sont des passionnés. J’entends que cela ne les dérange pas de faire la route pour faire du hockey.

Venir un dimanche matin, vous auriez peut-être envie de faire autre chose?

On m’a invité et c’est avec grand plaisir que je suis là.

Vous avez 34 ans, votre avenir professionnel?

Tant que mon corps le permet, je joue. Dans pas très longtemps, je vais me reconvertir dans le coaching, je le fais déjà à l’Orée, on a remporté avec les dames le titre en D1, on monte en division d’honneur. Je combine le fait d’être joueur et entraîneur.

On sait vivre du hockey en Belgique?

Oui, il faut être parmi les meilleurs, même de très bons ne savent pas. Ce n’est pas facile, on est peu protégé. Le jour où l’on se blesse, on n’a plus de contrat.

D’où des opérations comme celle-ci?

Oui, je fais des stages, je ne viens pas ici seulement pour serrer des mains, je viens donner deux heures d’entraînement. Cela fait partie de mon job, mais c’est aussi un plaisir pour moi, sinon je ne le ferais pas.

Quand on voit votre palmarès, on arrive encore à se motiver?

Oui, tant que la passion est là, on est motivé, je trouve que c’est encore plus chouette de jouer quand on a tout gagné, cela enlève de la pression.

Vous avez un prénom à part, John-John, cela vient d’où?

(Rires). Ce sont mes parents qui ont entendu cela. Il n’y a pas de raison particulière.