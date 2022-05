Détournements à la police et à la Ville de Neufchâteau?

LLa nouvelle fait l’effet d’une bombe. Le nouveau comptable de la zone de police Centre Ardenne a averti le Collège de la zone de la découverte de mouvements suspects dans la comptabilité de son prédécesseur. Il ressort que ce comptable était aussi directeur financier de la Commune de Neufchâteau où là aussi on a repéré des mouvements suspects dans la comptabilité et de la Ville et du CPAS.