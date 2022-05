A Marche-en-Famenne, la biodiversité est présente aussi dans le troc

La Ville de Marche et l’ASBL Andage proposeront un riche programme (voir ci-contre), à la ligne duquel une grande troquerie. Service d’Andage, l’Alter-Boutique, qui a élu domicile il y a peu rue Saint-Laurent, déménagera à nouveau le temps d’une journée.

"On va décentraliser son troc au site du Monument" , note Jean-Marc Caris, directeur général d’Andage. "La biodiversité, c’est aussi avoir à une consommation responsable et donner une seconde vie aux objets. Le jeudi 19, on récoltera à l’Alter-Boutique les objets qui seront échangés le 22. On pourra encore en déposer le dimanche au Monument. Il peut s’agir de petites décorations, livres, bijoux, foulards, jeux de société, jouets,… On n’acceptera pas les vêtements. Les objets seront triés au préalable."

Convention de 3 ans

Valérie Lescrenier, échevine de la Transition écologique et l’Environnement. "Ce projet s’inscrit dans la politique menée par la Ville en faveur de la biodiversité, avec plusieurs de ses services, dont le service Travaux, et des associations locales. De nombreuses actions ont déjà été menées, à l’image de la plantation de haies sur le plateau du Gerny en partenariat avec des agriculteurs, pour contrer le ruissellement des eaux et protéger les terres. On a renouvelé notre collaboration avec Andage, qui fait vivre le site du Monument, en l’entretenant avec son service Renforts et menant des actions là et ailleurs pour la biodiversité, via une convention de 3 ans. On aimerait à l’avenir développer un parcours en lien avec celle-ci, et proposer d’autres animations. On y réfléchit avec Andage."

Nicolas Grégoire, premier échevin et échevin des Travaux: "C’est important de faire vivre cet espace remarquable. Il n’y a pas que la chapelle de la Sainte-Trinité, mais aussi des espaces verts appréciés par tous les Marchois."

Jean-Marc Caris ajoute encore: "Chaque projet discuté par Andage avec la Commune de Marche aboutit à des choses concrètes, et je l’en remercie."