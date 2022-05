À Gouvy, des petites mains pour l’inclusion des sourds (vidéo)

"Après la naissance de mon fils, j’ai estimé qu’il serait intéressant pour son acquisition langagière (je suis logopède) que je lui chante des comptines en contexte (une au moment du coucher, une autre au moment du repas, lors d’une balade en forêt) en reprenant un vocabulaire spécifique. Le but étant de faire appel au concret pour favoriser la mémorisation et ainsi l’enrichissement lexical."

Florence Marenne travaille depuis plus dix ans dans le domaine de surdité.

Peu d’outils sont adaptés

"Je constate que peu d’outils sont adaptés au handicap sensoriel de cette population. La langue des signes n’étant pas universelle, les sourds de notre région ont besoin d’outils faisant intervenir la LSFB (NDLR: la langue des signes de la Belgique francophone). Plusieurs couples de parents entendants donnent naissance à un enfant sourd et sont en demande d’outils adaptés. J’ai donc décidé de proposer une version des comptines que j’ai écrites interprétée en LSFB (qui est une langue à part entière et officiellement reconnue). L’interprétation a été travaillée en collaboration avec deux personnes sourdes."

C’est donc ainsi que dans le livre, il est prévu que quatre signes soient illustrés sur chaque double page de la comptine . "Cela peut être intéressant pour les parents d’enfants entendants qui souhaitent pratiquer le bébé-signe (uniquement des signes officiels) en donnant ainsi à leur enfant la possibilité de communiquer avant l’acquisition de la parole. J’ai utilisé les signes avec mon fils entendant dès ses 4 mois, il a réalisé ses premières productions à l’âge de 8 mois, nous n’avons rencontré aucune frustration ou colère liées au fait qu’il ne soit pas compris."

Un outil inclusif

La logopède souhaite encore proposer un outil inclusif, pour les sourds et les entendants. "L’objectif est de sensibiliser nos enfants dès le plus jeune âge à la langue des signes et, indirectement, à la surdité. L’utilisation de cette langue gestuelle étant très riche et bénéfique en ce qui concerne l’acquisition du langage oral chez les jeunes enfants, c’est tout bonus."

Son premier livre comptine sur le thème de La rentrée des classes , qu’elle mène avec l’illustratrice Marie Pirard est en bonne voie. Toutefois, il lui reste à trouver à le financer. Dans ce cadre, elle a lancé un crowfunding via la plateforme Ulule. " Notre objectif minimum est fixé à 2000€. Si nous atteignons ce palier, nous serons en mesure d’éditer 500 exemplaires de notre premier ouvrage. Si nous dépassons ce palier et atteignons la somme de 4000 €, nous pourrons donner vie à la comptine suivante abordant le thème des émotions."

Un superbe projet inclusif à suivre donc.