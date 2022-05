Du monde pour fêter les 100 ans de l’ermite de Torgny (vidéos)

Une vie intense et riche au service et dans l’écoute des autres, que ce soit en Afrique où elle a servi comme missionnaire, mais aussi depuis les années 70 et sa maisonnette derrière la chapelle de l’ermitage à Torgny.Là où avec un rare sens de l’écoute et du partage, la religieuse prend la peine de recevoir des visiteurs et visiteuses en recherche de sens, en besoin d’écoute ou de réconfort.

La religieuse, à 100 ans, est d’une fraîcheur d’esprit inouïe, elle qui adore lire des romans et aussi des bandes dessinées!

Nous lui avions consacré un portrait dans L’Avenir Luxembourg en juillet dernier.

Le même jour que Charles de Foucauld

Ce dimanche matin, le collège communal de Rouvroy emmené par la bourgmestre Carmen Ramlot, plusieurs prêtres concélébrants autour de l’abbé José et du doyen de Virton Wenceslas Mungimur, ainsi que des dizaines de paroissiens venus des communes de Rouvroy, Virton et Meix, ont assisté à ce bel office religieux pour dire merci à cette religieuse hors du commun.

Si beaucoup de personnes sont connectées sur leur smartphone, "vous êtes continuellement connectée à Dieu, qui est votre source intarissable" , dit joliment le doyen de Virton, durant son homélie.

L’abbé José, lui, ne manqua pas de rappeler que ce dimanche 15mai, le pape François, à Rome, canonisait un autre ermite, très célèbre, le père Charles de Foucauld, qui passa sa vie au cœur des tribus Touareg.

Un autre ermite, mais une même terre d’Afrique.Celle de sœur Marie-Bernard, notre centenaire gaumaise et luxembourgeoise!