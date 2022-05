Vivalia victime d’un incident informatique majeur durant la nuit de vendredi à samedi

Toujours selon le porte-parole, tous les systèmes informatiques de Vivalia , y compris les serveurs, sont bloqués par un virus. Plus aucun ordinateur n’est utilisable au sein de Vivalia pour l’instant, ajoute ce communiqué. Vivalia met tout en œuvre pour rétablir la situation et tente d’analyser l’étendue des dégâts. Pour le moment, l’intercommunale hospitalière ne peut prévoir de date de retour à la normale et recommande à ses employés de ne pas céder à la panique et de recourir au papier pour travailler. La cellule de crise a été activée.