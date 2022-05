Vivalia s’indigne de la publication des noms candidats à sa direction générale

"Après l’avoir publié la veille sur son site internet, un journal bien établi en province de Luxembourg (NDLR: L’AvenirLuxembourg) révèle dans ses pages du vendredi 13 mai le déroulé de la procédure en cours visant à nommer un nouveau directeur général de Vivalia, succédant ainsi à M. Yves Bernard.

Au-delà des informations relatives à ce recrutement, le quotidien livre sans aucune retenue les noms des 3 candidats toujours en lice à ce stade de la procédure ainsi que des informations sur leur parcours professionnel.

Vivalia respecte la liberté de la presse, qui est un principe intangible, et s’est toujours montrée coopérative avec les journalistes mais, dans le cas présent, nous ne pouvons que nous indigner de voir les noms de ces personnes révélés au grand public sans la moindre précaution, sans même savoir si leur employeur actuel est informé de leur démarche. Si la recherche du scoop constitue l’un des socles du métier de journaliste, nous estimons qu’elle ne peut se faire à tout prix, sans mesurer les conséquences éventuelles d’une exclusivité gagnée par le biais d’indiscrétions que nous déplorons également.

Toute information relative aux candidats au poste de DG est en effet confidentielle comme c’est l’usage dans une procédure de recrutement, quel que soit le poste à pourvoir. Leur démarche est personnelle, leurs motivations leur appartiennent et ils sont en droit d’attendre une confidentialité élémentaire durant la procédure de recrutement.

Livrer ainsi leur identité dans un journal nous semble contraire à toute notion de respect fondamental des intéressés.

La procédure de recrutement au poste de directeur général de Vivalia a fait l’objet d’un appel par voie de presse,

les candidats répondant aux critères fixés ont participé à un assessment confié à une structure spécialisée, extérieure à Vivalia. À l’issue des entretiens qui ont suivi cet assessment, rapport sera fait devant le Conseil d’administration qui, in fine, prendra sa décision.

La divulgation de l’identité des candidats met non seulement en péril cette procédure mais elle peut également avoir des conséquences pour les personnes concernées, tant personnelles que professionnelles. Nous ne pouvons imaginer que la recherche d’un scoop se fasse à ce prix et nous tenons à rappeler à ce journal et à l’auteur de cet article sa responsabilité journalistique face aux enjeux en cours."

Ce communiqué est signé par:

Pour les membres du jury de recrutement,

Yves Planchard, président de Vivalia

Philippe Bontemps, vice-président de Vivalia

Coralie Bonnet, membre du Bureau exécutif de Vivalia

Dominique Gillard, membre du Bureau exécutif de Vivalia

Vincent Wauthoz, membre du Bureau exécutif de Vivalia

Alain Javaux, DG du groupe santé CHC

François Burhin, DG de Epicura

Yves Bernard, conseiller stratégique – DG ff de Vivalia

Dr Pascal Pierre, DG aux Affaires médicales de Vivalia

Pour la secrétaire de séance,

Annick Quevrin, SCO

Pour les observateurs syndicaux,

Dominique Wilkin (CSC)

Richard Willot (CGSP)