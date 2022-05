Parcours Artistes-Artisans à Betroix les 20 et 21 mai

La mobilisation des exposants est intacte et leur dynamisme décuplé… On les retrouve dans l’intimité de leur atelier ou au domicile d’autres exposants ou encore dans divers lieux d’accueil: Maison des Générations, Ô Mont des R’Nauds et au Centre culturel. Là, vous trouverez un aperçu global des techniques et styles des œuvres exposées, pour établir un itinéraire personnalisé. Parallèlement, la salle d’exposition du CCB invite le public à découvrir des participants aux ateliers arts plastiques. Cette exposition se tient du lundi 16 au dimanche 22 mai. Les créations à découvrir sur tout le parcours et les matières travaillées seront multiples. Terre, pierre, ardoise, bois, béton, verre, carton, papier, tissu, cuir, similicuir, liège, laine, pâte polymère, métal, Powertex… ainsi que des cosmétiques naturels, des produits de bouche, de sérigraphies, sculptures, bijoux, articles textiles, objets de décoration et utilitaires, poupées du monde… La liste est longue. Le catalogue complet des artistes et artisans engagés est disponible au Centre culturel et chez les exposants.

Plus d’infos et horaires détaillés: centre culturel de Bertrix 061412300 ou cc.bertrix@belgacom.net