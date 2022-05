Les deux équipes n’ont pu se départager au terme des 90 premières minutes. Longlier a pourtant eu plusieurs ballons de but, via Lahrach ou Devillet notamment qui sont tombés sur un bon Brolet. Les avants longolards ont manqué de réalisme devant le but que pour empocher le succès.

Mais lors de la première prolongation, les Méchois sont passés aux commandes via Schmit auteur d’un tir croisé victorieux. Longlier ne reviendra pas.

Meix-devant-Virton défiera donc Elsaute ou l’UCE Liège dans une semaine au premier tour du tour final interprovincial. Rappelons qu’il faudra encore gagner trois fois pour grimper en D3 ACFF.