Manifestation syndicale à Arlon : il est urgent d’augmenter les salaires

"C’est une manifestation symbolique pour réclamer une hausse des salaires et la prise de mesures pour atténuer l’impact de la hausse de prix , insiste le secrétaire fédéral de la CSC, Bruno Antoine. Nous comptons sur une mobilisation en grand nombre des travailleurs pour la grande manifestation nationale du 20 juin à Bruxelles. Il n’est pas normal qu’en Belgique, il n’y ait aucun courage politique pour prendre des mesures qui aideraient les travailleurs à pouvoir survivre en fin de mois. Le gouvernement français a prolongé jusqu’à la fin de l’année la limitation de l’augmentation des prix de l’énergie à un maximum de 4%, de même que la poursuite des taux de TVA minoré. Rien de tout cela n’est prévu en Belgique."

La pauvreté guette les plus fragiles

"On va en arriver à ce que les gens dorment dans leur voiture à côté de leur lieu de travail parce qu’ils n’auront plus de sous pour faire le plein de leur voiture, harangue Bruno Antoine depuis le perron de l’hôtel de ville. Une autre solution sera de ressortir les charrettes tirées par des ânes pour se rendre au boulot. Le prix du caddie devient tellement exorbitant qu’il faudra en revenir à la soupe populaire pour nourrir les familles. On va tout droit vers la malbouffe qui entraînera des problèmes de santé. Les pauvres traîneront dans les églises pour récolter des bouts de cierges pour se chauffer. Et je n’aborde pas la problématique des loyers qui sont impayables dans la région d’Arlon."

Les syndicats ont demandé aux politiques de la province de Luxembourg de s’engager sur la réforme de la loi "indécente" de 1996, lors du débat parlementaire prévu le 29 juin. Seul Olivier Vajda pour le parti écolo a signé sans aucune réserve le document type préparé.

La présidente du PS, Mélissa Hanus l’a signé en changeant les termes: elle a biffé le passage où elle s’engageait "à voter la réforme de la loi de 1996" pour le remplacer par "à défendre au sein du gouvernement la réforme" .

Le MR Benoît Piedbœuf n’a rien signé mais a promis de pousser à une réforme pour autant que les syndicats renoncent à l’indexation automatique des salaires. Évidemment imbuvable pour les syndicats.

Enfin pour les anciens cdH, devenus Les Engagés , le bourgmestre attertois Josy Arens a fait savoir qu’il approuve le texte proposé mais il ne l’a pas signé, donc il ne s’est pas réellement "engagé"…