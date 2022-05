Le Salon de l'emploi à Petit-Thier le 19 mai

On le rappelle du côté de l’organisation de ce rendez-vous: "Fin avril 2022, la Wallonie comptait 195222 demandeurs d’emploi inoccupés, dont 11025 en province de Luxembourg. En ce qui concerne la commune de Vielsalm, ce sont 384 personnes qui sont demandeuses d’emploi indemnisées. Depuis le début de l’année, 236252 offres d’emploi ont été diffusées par le Forem. 5326 de celles-ci relevaient de la province de Luxembourg." Inutile donc de démontrer l’utilité et la pertinence d’un tel événement.

Emplois et formations

De nombreux employeurs –une trentaine – de la région seront de la partie pour trouver leurs profils recherchés. Ces employeurs sont issus du secteur de la construction, du tourisme, du nettoyage… Parallèlement, il sera possible de s’informer sur les opportunités de formation: "Il y a actuellement 86 actions de formation qui sont à l’agenda pour la province de Luxembourg: des séances d’information, des actions de découvertes métiers et des formations. Ce salon sera pour les demandeurs d’emploi une excellente opportunité d’obtenir toutes les informations qu’ils souhaitent sur cette offre auprès du Service clientèle du Forem", explique-t-on encore. Notons que trois métiers seront particulièrement mis en avant. Ceux d’aide-familiale, d’aide-soignante et d’auxiliaire de l’enfance. Ce salon, qui sera accessible jusqu’à 12h30, est organisé par la Maison de l’Emploi de Vielsalm, en collaboration avec la commune de Vielsalm, son ADL et "l’Instance Bassin de l’Emploi et de la Formation"