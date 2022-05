Le grand défi de la mobilité

Il y a quelques mois, lors de la fermeture d’une portion de la E25, toute l’importance du carrefour de Manhay avait été mise en avant, des bouchons y étant même enregistrés ! Le bourgmestre de Manhay, Geoffrey Huet ne le conteste nullement : la circulation sur ces axes structurants, pendant les travaux, s’apparentait à un défi majeur. Un défi qui est en passe d’être relevé, même s’il n’existait pas une multitude de solutions. Plusieurs déviations ont été mises en place en fonction de l’évolution des travaux : « Là aussi, nous avons tenu compte des remarques et suggestions des riverains, en essayant d’intervenir le plus rapidement que possible. Ainsi, des systèmes de chicanes provisoires ont été installés dans certains villages traversés par les déviations. La signalisation a été complétée ou renforcée à certains endroits. Nous avons essayé d’être les plus réactifs que possible », explique-t-il. Par ailleurs, plusieurs routes ont été mises en sens unique. La police ayant organisé plusieurs contrôles pour veiller au respect de cette disposition.