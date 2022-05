Le chantier du carrefour de Manhay avance comme prévu

C’est sans doute le chantier le plus important lancé à Manhay depuis la reconstruction, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Certes, les travaux d’égouttage, il y a des décennies, avaient déjà été importants mais, le chantier qui est en cours actuellement et qui touche l’aménagement du carrefour de l’entité est, lui, un chantier qui va durablement transformer les lieux et lui donner un tout nouveau visage: feux tricolores pour faciliter la circulation, aménagements de sécurité, zones de stationnement, trottoirs, plantations. Ledit chantier a débuté à la mi-février et, actuellement, les délais sont respectés: "Il n’y a aucun souci majeur. Certes, certains petits problèmes peuvent apparaître. Il faut parfois plus de temps que prévu à un endroit du chantier et moins à un autre. Tout s’équilibre en fait. Les travaux devraient être terminés comme convenu pour les congés payés. Le timing avancé tient pour le moment la route" , se réjouit le bourgmestre des lieux, Geoffrey Huet.