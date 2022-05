Durbuy à Wibrin ou Nadrin: du plomb dans l’aile

Le club de Durbuy, qui ne peut plus utiliser les installations de Barvaux, allait-il se diriger vers le terrain de Wibrin ou celui de Nadrin pour continuer à exercer ses activités en D3, sous la houlette d’Ousmane Sow? Le scénario semblait probable la semaine dernière, après une concertation entre l’Entente Durbuy et les fusionnés de la Houffaloise. Mais la piste s’est sérieusement refroidie depuis lors, les dirigeants houffalois n’ayant pas trop apprécié que l’affaire soit annoncée comme réglée du côté durbuysien alors qu’ils devaient encore en décider en comité. Ils l’ont signifié à Ousmane Sow par mail et n’ont pas reçu de réponse en retour. Va-t-on dès lors en rester là? C’est probable. Rappelons qu’une disparition du club de Durbuy enverrait Meix-devant-Virton en D3 et maintiendrait Ethe en P1.