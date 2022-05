Des augmentations qui pèsent très lourd

« En Belgique, tout augmente, se lamente Joël Thiry, secrétaire général de la FGTB-Luxembourg. Tout sauf les salaires, c’est indécent. » À titre d’exemple, le syndicaliste cite les augmentations annuelles, d’avril 2021 à avril 2022 : électricité + 49,7 %, gaz naturel + 139,5 %, mazout + 57,8 %, diesel + 66,5 %, essence + 21 %, café + 14 %, pain et sandwich + 10 %, pâtes + 21 %, papier toilette + 11 %. « On peut ajouter que la marge bénéficiaire des entreprises a augmenté de 46,8 % en 2021, poursuit le patron provincial de la FGTB, et que certains secteurs affichent des augmentations de bénéfices de 14 % en un an. »