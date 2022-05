Cyberattaque: retour sur une nuit et une matinée de folie à Vivalia

Il y a ainsi des infirmières qui, constatant que le système était en train de disparaître, ont eu le réflexe immédiat de prendre en photo les traitements et prescriptions de patients hospitalisés, percutant d’emblée qu’elles n’auraient plus accès à ces données.

Des alertes tous azimuts

À 3h29 précisément, les systèmes de surveillance ont commencé à envoyer des alertes tous azimuts annonçant que le système informatique était attaqué. Une cyberattaque confirmée à 3h42, et qui aurait débuté vers 1h30 du matin.

" Dans ce genre de situation, la ligne de conduite est bien claire. Il faut empêcher la propagation du virus en interne, identifier la faille de sécurité pour la corriger, neutraliser le virus, et enfin restaurer les systèmes pour revenir à un fonctionnement normal ", explique Yves-Henri Serckx, directeur informatique de Vivalia

De suite, les services ont donc coupé les communications informatiques entre Vivalia et l’extérieur, et éteint les machines attaquées, soit 200 serveurs Windows et 1500 postes de travail, afin de protéger ce qu’il restait à protéger.

Vers 6h du matin, le directeur général Yves Bernard a été mis au courant de la situation. Il en a à son tour informé le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, qui a sollicité l’appui de la police judiciaire fédérale et d’une cellule fédérale spécialisée en cybersécurité.

Le plan d’urgence hospitalier déclenché

Le QG de crise s’est installé à Marche, car c’est là que se trouvent les serveurs principaux de Vivalia.

Une cellule de crise composée des forces vives de Vivalia et d’experts fédéraux en cybersécurité s’est réunie. Le plan d’urgence hospitalier a été déclenché " compte tenu de l’ampleur de l’attaque sur nos services ", a déclaré Yves Bernard, samedi après-midi, lors d’une conférence de presse.

La dernière fois que le plan d’urgence hospitalier a été déclenché à Vivalia, c’était en mars 2020, au moment du premier lockdown dû à la pandémie de Covid-19.

À ce stade, le virus informatique n’a pas encore été identifié. S’agit-il d’un ransomware? C’est-à-dire d’un logiciel qui bloque l’accès à des fichiers en les chiffrant et qui réclame à la victime le paiement d’une rançon pour en obtenir de nouveau l’accès? Vivalia n’a reçu jusqu’à présent aucune demande de rançon.

Le retour en force du papier

Depuis samedi matin, les services de Vivalia vivent au ralenti, " renouant avec des méthodes du passé ", commente Yves Bernard. Avec le retour en force du papier et du stylo-bille. Un retour 20 à 30 ans en arrière pour certains services. L’essentiel étant préservé: les soins et la sécurité du patient.

L’objectif reste d’identifier le virus et la faille informatique, avant de restaurer les serveurs. Le tout devrait prendre plusieurs jours.