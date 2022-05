Cédric Lerusse porte plainte en diffamation

Liberté d’expression

Cédric Lerusse explique: "Je suis un fervent partisan de la liberté d’expression. J’accepte d’être critiqué pour des choix politiques, pour des options prises dans des dossiers. La porte de mon bureau, tout comme celle des membres du collège, est par ailleurs toujours ouverte. Je suis également ouvert à la discussion." Il enchaîne rapidement: "Mais tout ne peut pas être dit ou écrit, surtout lorsque ces allégations sont totalement fausses et infondées." En cause? Des écrits visant une de ses colistières, Élise Speybrouc. Cette dernière est devenue, lors du dernier conseil communal, présidente du conseil communal. "On peut débattre de l’opportunité ou non d’avoir un président de conseil", souligne Cédric Lerusse. "Mais là où cela dépasse les bornes, c’est lorsque l’on accuse à tort cette personne de faits totalement faux."

«Tout et n’importe quoi»

Pendant quelques mois, Élise Speybrouc a été en voyage à l’étranger. Une internaute rendeusienne affirmant sur la Toile que pendant ce temps, elle a participé aux séances du conseil communal, ajoutant que cela était totalement illégal. "C’est faux. Sans même me prononcer sur le fond, Élise Speybrouc n’a jamais participé au conseil depuis l’étranger. Et on ne peut laisser passer ces fausses affirmations, formulées sur le Net de manière à faire croire que nous étions dans l’illégalité la plus complète, laissant planer le doute sur notre intégrité" , lance encore le chef de file de Gestion citoyenne. Il ponctue: "Il faut que tout le monde comprenne que ce n’est pas parce qu’on est derrière un clavier que l’on peut lancer tout et n’importe quoi."