Battincourt : les 100 ans des Échos de la Batte seront fêtés le 28 mai

" Le programme, déjà fort riche a donné lieu à deux concerts, celui de la Musique de l’armée luxembourgeoise en décembre et le concert de gala de mars dernier. L’Harmonie a mis en place plusieurs repas, parfois en take away et créé avec la collaboration de la brasserie Millevertus, une bière, la Battincourtoise, sur une idée du trésorier Guy Regnier. Cette fois, place à la musique puisqu’il s’agit d’un grand rassemblement d’harmonies et d’un quiz musical géant sous chapiteau ", explique Patrice Rosman, le secrétaire.

150 musiciens et un blind

Avant le traditionnel quiz musical/blind test en taille maxi, qui se tiendra à partir de 20 h, sous chapiteau, les amateurs de musique pourront se donner rendez-vous dès 17h30 devant le Cercle Saint-Paul de Battincourt. Le chef du CRM, Romain Zante y dirigera alors près de 150 musiciens avec un morceau commun de sa composition "Écho Park", spécialement écrit pour le Centenaire de HREB Battincourt. Le même grand ensemble musical interprétera dans la foulée cinq autres œuvres musicales sous la direction des anciens chefs de HREB. Ensuite, tout ce petit monde se retrouvera sous chapiteau dans la cour du Cercle Saint-Paul, pour fêter les jubilaires.

Mais les festivités débuteront dès 15 h, avec le défilé dans les rues du village de sept harmonies parmi lesquelles toutes les harmonies de la commune d’Aubange: les Échos de la Batte, les Harmonies de Halanzy, le Cercle royal musical d’Aubange, l’Harmonie royale des Sapeurs Pompiers.

Inscription au blind test obligatoire: équipes de 4 à 8 personnes – PAF 5 € par personne – Renseignements et inscriptions: petit-laura@hotmail.com