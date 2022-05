Visite en vidéo du chantier pharaonique du Golf du Bois d’Arlon

Le gros œuvre du nouvel hôtel est quasi fini, il sort de terre au milieu des genêts. L’hôtel de 64 chambres avec restaurant de 200 couverts, terrasse panoramique, wellness, fitness, sera fini dans un mois. Les pelleteuses et les camions sont à l’œuvre sur les greens encore tout jaunes. On dénombre jusqu’à 80 personnes par jour sur le chantier.

80 à 100 emplois

Preuve que le projet qui a fait tant polémique est dans une phase décisive, les huit premiers contrats d’embauche viennent d’être signés, avec 8 jardiniers engagés " Des locaux pour la plupart ", s’empresse de dire Olivier Boulard qui gère depuis 6 ans ce dossier. On devrait tourner autour de 80 à 100 emplois au final.

LIREPLUS | Roby Schintgen: « Nous n’avons pas seulement que des amis! »

Les deux parcours de golf s’étendent sur 35 des 220 hectares que compte le site. L’un de 18 trous, le second de neuf devraient accueillir des compétitions internationales. Le golf arlonais a récemment fait la une d’une revue spécialisée en Nouvelle-Calédonie. Les drainages sont posés à 60% et le gazon devrait pointer fin mai. Un avancement qui doit donner de l’urticaire aux détracteurs.

30000 arbres plantés

L’investisseur et propriétaire luxembourgeois du Bois d’Arlon Golf & Resort, Roby Schintgen, rappelle qu’il veut également faire du lieu une académie pour la région.

Pour faire oublier le passé, les investisseurs insistent sur l’énorme travail accompli pour entretenir la forêt. " 17000 arbres ont été plantés, on doit encore en planter 13000 « . Des élagueurs professionnels sont venus au secours des arbres abandonnés. D’ici peu, le sable fera donc place au vert. On tapera la petite balle au mieux en septembre 2023. " Le jour où l’on ouvrira, on veut que tout soit parfait! On ne peut se permettre d’ouvrir à moitié, on veut un projet ambitieux, au top. "