Saint-Hubert: les projets supracommunaux sont-ils un avant-goût des fusions?

À l’heure actuelle, 35 communes de la province ont déjà adhéré à l’idée qui est de rassembler les énergies de plusieurs communes dans des projets particuliers. Didier Neuvens, chef de file de la minorité, ne voit pas ce rassemblement comme une bonne chose: "Est-ce la fin des provinces? Un précurseur de la fusion des communes? Ce projet me dérange et m’inquiète car on ne sait pas où on va. Et je me questionne sur l’absence d’une ville comme Marche-en-Famenne dans celui-ci."

L’échevine Anne Henneaux a tenté d’apaiser les craintes émises: "À mon sens, ce projet vise des synergies ponctuelles et bien précises, c’est tout. Et n’oublions pas qu’il est possible de quitter l’adhésion à tout moment." Le bourgmestre, Pierre Henneaux, souligne que l’idée lancée peut être intéressante: "Ça peut amener de la cohésion entre les communes. Si l’une d’elles entame des travaux de voiries par exemple, la commune voisine pourrait continuer ces mêmes travaux sur son territoire." Le point est voté à l’unanimité, seul Didier Neuvens s’est abstenu.

La modification budgétaire ordinaire pose problème

Un autre point de la soirée concernait une première modification budgétaire pour l’année 2022. Une opération indispensable vu l’enregistrement de plusieurs sauts d’index.

Si la modification budgétaire du service extraordinaire a été votée à l’unanimité, il n’en a pas été le cas pour l’ordinaire où l’ensemble de la minorité s’est abstenu sur le point. " Nous avions des dépenses pour plus de 14 millions d’€ à la sortie des comptes 2021 , souligne Didier Neuvens. Ici, pour 2022, il est prévu des dépenses globales pour plus ou moins 12 millions. Ce sera sans doute beaucoup trop juste, surtout quand on voit toutes les augmentations qui sont en cours."