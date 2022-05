Au total, 8 dates seront proposées dans toute la Wallonie pour aller à la rencontre du terrain et de celles et ceux qui dirigent les communes de moins de 12000 habitants. Selon le ministre, c’est une première qui s’inscrit dans la politique proactive de cette législature.

Simplifier les formalités

Michel Jacquet, bourgmestre de la commune hôte, se réjouit de cette démarche qui va permettre aux Communes de s’exprimer sur les difficultés qu’elles rencontrent et qui sont de plus en plus nombreuses: "Je suis persuadé que le ministre apportera des mesures concrètes. En ce qui nous concerne, nous souhaiterions voir un allégement des formalités souvent très lourdes dans le cadre de marchés publics ou d’appels à projets. Il serait également intéressant de pouvoir compter sur des possibilités de subsides sur mesure, plus en adéquation avec nos réalités de petites communes."

Michel Jacquet n’est pas le seul à vouloir cette simplification administrative. Et d’autres problématiques ont déjà été soulevées lors des deux premières rencontres, comme une aide pour trouver du personnel compétent et motivé ou du renfort en personnel technique en cas de besoin.

Sélectionner les urgences

Le ministre Christophe Collignon n’a pas de solutions toutes faites: "Les premières réunions ont été très constructives. C’est une initiative qui a été très bien accueillie et qui permet aux communes de moins de 12000 habitants (70% du territoire) de s’exprimer librement, et de partager en petits comités leurs inquiétudes. Le premier tour de rencontres sera suivi d’un temps de coconstruction pendant lequel on sélectionnera les urgences et on réfléchira ensemble aux solutions." Christophe Collignon est bien le ministre de toutes les administrations communales et il estime qu’elles ont toutes droit à des services et à une attention de qualité: "Les administrations communales sont des acteurs locaux qui assurent un rôle majeur dans la vie quotidienne, il y a donc un intérêt majeur à les rencontrer." Il se veut en tout cas à leurs côtés pour aborder les défis de demain.