Le «Feu sacré», une exposition inspirée

« La maison des artistes », site du Château du Faing à Jamoigne, expose Rudy Maquet et six autres artistes de la région. L’exposition s’intitule « Feu sacré ». Pourquoi ce thème ? « Ce titre spirituel évoque le lien puissant et génétique qui se transmet de génération en génération au cœur d’une lignée familiale », commente Rudy Maquet. Benoît Piedbœuf renchérit, en guise de présentation : « La première impression qui émerge lorsque, imprégné de ses gestes de pierre, on repart avec des formes et des mouvements en tête, c’est une impression d’explosion de vie, de racines, de culture, d’ancrage ancestral et symbolique, de mouvement aussi… »