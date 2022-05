La Foire agricole, forestière et agroalimentaire de Libramont est la première foire ou salon à qui ce label est attribué.

Un label à l’initiative de Financité, mouvement d’éducation permanente engagé dans des projets de finance responsable, durable et solidaire. Le but du label est de certifier que le produit dans lequel les citoyens investissent finance des activités génératrices d’utilité sociale et environnementale en se basant sur des critères sociétaux.

" Cette reconnaissance est une première étape pour nous , commente Natacha Perat, administratrice déléguée de Libramont Coopéralia, dans un communiqué de presse. Mais nous voulons aller plus loin. Face aux crises énergétiques, alimentaires et climatiques, nous voulons faire de la Foire de Libramont, la plus grande vitrine de l’agriculture durable en Europe ."

" En devenant une coopérative mais en restant toujours au service du monde agricole, poursuit Natacha Perat, la Foire prouve sa volonté d’appartenir réellement à ceux qui la font et à ceux pour qui elle est organisée: les agriculteurs et les agricultrices d’abord, mais aussi tous ceux qui les représentent et les soutiennent, les consommateurs, les ONG, les chercheurs, les décideurs… "