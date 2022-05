Après la dernière programmation, parmi des centaines d’une carrière de 30 ans, du groupe musical Winter Woods à la Maison rurale de Nassogne, celui qu’il convient désormais d’appeler l’ancien animateur-directeur du Centre culturel local de Nassogne a déjà retrouvé 24 h plus tard au même endroit bon nombre de têtes auxquelles il avait dit au revoir la veille.

Comme les spectacles et autres tout aussi innombrables que diversifiés rendez-vous du centre culturel, dont bien sûr les Tilleuleries, on avait aussi arrêté de compter les déguisements aux couleurs des événements enfilés par "Jean-Pierre du centre culturel" comme beaucoup l’appelaient. C’était cette fois-ci au tour des cachottiers et cachottières de se déguiser, et se cacher derrière autant de masques de Jean-Pierre que de mercis présents. Parmi lesquels nombre des artistes qui se sont produits le plus souvent maintes fois à Nassogne, qui se sont ensuite succédé sur scène, pour applaudir à la sauce de leur talent un immense artiste en son genre, lui aussi.

Une scène sur laquelle est aussi montée l’équipe du centre culturel, pour chanter à celui qui leur manque déjà un Dans les yeux de Jean-Pierre , avec un pour épilogue ces quelques "Tu nous manqueras Jean-Pierre".

Comme l’équipe, et pas que, lui manquent déjà, la preuve: sa petite larme pleine de reconnaissance aussi à l’œil.

Justine Baudot lui succède

Jean-Pierre Clinckx parti, c’est Justine Baudot, qui était son adjointe, qui a endossé le costume d’animateur-directeur, ou plutôt animatrice-directrice. Celle-ci l’a remercié au nom l’équipe du centre culturel, lors d’un au revoir en petit comité.

Elle a usé de qualificatifs pour décrire son prédécesseur, de jusqu’au-boutiste à rigoureux, en passant par patient, généreux, surprenant, persévérant, audacieux, proche des gens…