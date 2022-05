Florian Didriche, meilleur artisan boulanger

J’ai passé ce concours organisé par la Fédération francophone de boulangerie-pâtisserie. Il comportait deux étapes, l’une en boulangerie et l’autre en pâtisserie, avec bien évidemment un cahier des charges à respecter. On a ensuite été jugé sur plusieurs aspects comme le produit fini, les bordereaux de fabrication, l’hygiène…. Au bout des 16h de concours, j’ai obtenu plus de 75%, ce qui m’a donné droit au titre.

On l’imagine, c’est une fierté pour vous?

Bien évidemment! C’est un concours très important puisqu’on ne fait pas mieux en la matière dans le pays. C’était l’un de mes objectifs depuis pas mal d’années et donc ce prix est un réel aboutissement.

Comment le métier évolue-t-il depuis votre lancement en 2015?

Plus les années passent, plus ça devient compliqué avec l’augmentation des prix dans tous les domaines. Investir devient de plus en plus compliqué. Mais la passion et le plaisir du métier passent au-delà de toutes ces difficultés.

Et quid des conséquences de l’augmentation des matières premières sur le métier?

Le plus difficile est de conscientiser les gens face à toutes ces augmentations qui ont une répercussion sur les prix en magasin. Le beurre par exemple a vu une augmentation de 120% en quelques mois. Les œufs de ferme et la farine augmentent aussi progressivement. Sans oublier le coût de l’énergie.

Un mot pour tous les jeunes en apprentissage boulangerie-pâtisserie?

Je trouve que la génération actuelle est souvent dans l’optique de gagner sa vie avant même d’apprendre. Il faut remettre les choses dans l’ordre. En apprentissage ou en stage, il faut d’abord apprendre avant de penser à gagner sa vie. Il est important de se nourrir de ce que l’on peut voir et recevoir de la part des patrons ou encore de l’école. C’est tout cela qui donne un certain bagage qui permettra par la suite de gagner sa vie. Et bien sûr s’accrocher car ce n’est pas un métier facile bien qu’il soit très passionnant.