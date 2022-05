Les tours gallo-romaines d’Arlon et la fonderie des cloches de Tellin repris comme patrimoine d’exception : « Très content d’être reconnu »

«Très content d’être reconnu»

Arlon s’est donc vue récompensée pour ses deux tours romaines qui sont d’importants vestiges du système défensif édifié par les Gallo-Romains à la fin du IIIe siècle.

Le bourgmestre Magnus a appris la nouvelle avec satisfaction: "Enchanté, en tant qu’Arlonais, nous savions que ce patrimoine est exceptionnel, très content d’être reconnu au niveau régional. La caractéristique première de notre ville est son histoire et cela justifie un respect pour notre patrimoine et le centre-ville pour lequel on est responsable vis-à-vis des générations futures. À l’image de Saint-Martin, cela va, je l’espère, offrir des moyens de subsides supplémentaires. Même si la Ville d’Arlon a déjà fait des rénovations importantes."

Située à la Grand-Place, la Tour romaine Neptune a été découverte lors de fouilles archéologiques en 1948. Dans les fondations, un superbe bas-relief représentant Neptune. Ce monument est classé depuis le 27 juin 2019.

Quant à la Tour romaine Jupiter, elle a été mise à jour par des archéologues (SPW) lors des travaux d’extension du home du CPASen 2009, cette tour présente les mêmes caractéristiques techniques et architecturales que sa "sœur" de 1948. La tour "Jupiter" doit son nom au bas-relief découvert dans ses fondations.

La fonderie de Tellin

Durant le XIXe et XXe siècles, la fonderie de cloches a animé la vie économique à Tellin. Cinquante ans après sa fermeture (1971), le pont roulant, le four, les vestiges du four à réverbère sont classés.

Créée en 1830 par Charles Causard, la fonderie ferme ses portes en 1971, suite au décès de son propriétaire de l’époque, Georges Slegers. Resté longtemps dans le patrimoine familial, la fonderie connaît une seconde jeunesse avec son achat par Olivier Baudri en 2013 et la création de l’association Tellin-Fonderie. Le propriétaire et l’association accueillent, avec fierté, cette reconnaissance du gouvernement wallon.

Le pont roulant permettait, en réalité, de déplacer les moules de cloches fabriqués d’un côté de la fonderie vers la fosse creusée à proximité de la bouche d’évacuation du four, située de l’autre côté de la salle principale de la fonderie. Le moule enterré, le bronze en fusion pouvait être libéré du four et se diriger vers le moule. Une cloche était ainsi née. Déterrée, le pont roulant permettait de déplacer la nouvelle cloche vers l’endroit choisi pour être démoulée, ensuite chargée sur une charrette, sur un camion.

Les 28 biens et sites reconnus comme patrimoine exceptionnel wallon en Luxembourg

En province de Luxembourg, 28 biens sont repris dans la liste du patrimoine exceptionnel wallon.

Arlon

– l’église Saint-Martin – les deux tours gallo-romaines Jupiter et Neptune

Arlon/Etalle

– les marais dits du Landbrough à Heinsch, Hachy, Toernich et Vance.

Bastogne

– l’église Saint-Pierre

– la Porte de Trèves

Bouillon

– le château fort

– la boucle de la Semois à Frahan

– le Tombeau du Géant

Durbuy

– l’ancienne halle

– l’ensemble des peintures murales de la nef de l’église Saint-Martin à Tohogne

– les dolmens de Wéris

Etalle

– le site de Montauban à Buzenol

Florenville

– les ruines de l’abbaye d’Orval

Gouvy

– les orgues de l’église Saints-Pierre-et-Paul à Steinbach

Herbeumont

– les ruines du château féodal

Hotton

– une partie du château de Deulin

– les décors polychromes de l’église Saint-Pierre de Melreux

Houffalize

– le tunnel de Bernistap

Houffalize/La Roche

– le site du Hérou

– le site du Cheslé à Bérisménil et le Val de l’Ourthe entre Maboge et Nisramont

Houffalize/Vielsalm

– la Fange du Grand Passage sur le plateau des Tailles

La Roche-en-Ardenne

– la Fange aux Mochettes à Samrée

Léglise

– le site des forges à Mellier

Marche

– l’église Saint-Étienne de Waha

Rouvroy

– le site de Montquintin

Saint-Hubert

– la basilique Saint-Hubert

– l’ancien palais abbatial

Tellin

– une partie de la fonderie des cloches.