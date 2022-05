Sorte de "bonheur régional brut", ce classement est l’addition et le croisement de différents indicateurs statistiques. Huit catégories servent à constituer ce classement général.

Moustique les énonce: Finance, ­Économie et emploi, Mobilité, Environnement et cadre de vie, Enseignement, Logement, Services de première nécessité et Sécurité.

Libramont se réjouit

Les communes classées premières verront leur bourgmestre se réjouir d’une telle reconnaissance, telle Laurence Crucifix, bourgmestre de Libramont (voir ailleurs dans cette page) qui se félicite de voir sa commune promue carrément numéro 1des communes wallonnes où il fait "bon vivre". Carmen Ramlot, bourgmestre de Rouvroy qui est classée numéro 5 sur les 262communes wallonnes, se dit ravie aussi: " Ce classement confirme qu’il fait bon vivre à Rouvroy, petite commune qui manifestement a tout d’une grande!"

À l’inverse, les communes moins bien classées, telles Bastogne, verront leur mayeur s’étonner voire contester la validité scientifique d’un positionnement si défavorable. On ne peut pas leur donner tort car derrière les apparences de critères "objectivables et neutres", les pondérations du classement dans chaque catégorie puis au total du classement ne donnent pas de gage de résultat scientifique absolu.

8luxembourgeoises dans le Top 20

En attendant, ne boudons pas notre plaisir, puisque 8communes luxembourgeoises, – cocorico! – occupent le Top 20 du classement des communes où les citoyens bénéficieraient des meilleures conditions de vie.

1.Libramont 3.Marche 5.Rouvroy.8.Daverdisse 12.Chiny 16.Meix-devant-Virton 17.Tintigny 18.Herbeumont.

Le reste des communes luxembourgeoises est classé comme suit: 22.Bertogne 23.Virton 26.Arlon 27.Tenneville 28.Musson 29.Rendeux 36.Sainte-Ode 40.Etalle 41.Houffalize 49.Fauvillers 50.Paliseul 54.Tellin 56.Attert 57.Bertrix 62.Nassogne 65.Vaux-sur-Sûre 69.Neufchâteau 81. Habay 89.Aubange 97.Libin 106.Gouvy 111.Léglise 117.Martelange 143.Wellin 144.Hotton 146.Bouillon et La Roche 152.Manhay 157.Florenville 160.Saint-Hubert 169.Saint-Léger 172.Messancy 174.Vielsalm 178.Érezée. Les deux dernières communes dans ce classement luxembourgeois sont respectivement Durbuy, 218e, et Bastogne, 237e, sur un total de 262communes classées.