Le nouveau logo du Centre Sportif Paliseul-Bièvre est connu

Récemment, un concours avait été lancé afin de créer le logo du Centre Sportif Paliseul – Bièvre. Afin d’être plus facilement identifiable, ce dernier souhaite posséder une identité visuelle propre et unique. Plusieurs propositions ont été rentrées et finalement, le logo choisi est celui réalisé par Louis Léonet, un jeune homme de 21 ans qui termine des études en graphisme et qui est originaire de Merny (Paliseul). " Plusieurs personnes m’avaient parlé du concours en me disant que je devais participer , explique l’intéressé. Entre deux projets, je me suis dit que j’allais me lancer là-dedans et que cela pouvait être quelque chose de sympa à réaliser. Le temps que cela m’a pris? Difficile à dire, j’y ai passé plusieurs soirées, mais c’était avant tout pour le fun. Allez, je vais dire qu’il m’a fallu une petite semaine, ce qui est rapide. C’est pour cette saison que je suis assez surpris d’avoir été sélectionné, j’ai fait cela rapidement."