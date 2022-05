Arlon : douze compagnons auxquels le maitrank plaît, devise de la confrérie

Le grand bailli Francis Dubois a tenu à rappeler d’emblée que " les confréries gastronomiques et culturelles perpétuent notamment la mémoire des vieilles recettes ancestrales et apportent un petit air de fête, bienvenu au milieu des conflits, des problèmes économiques et sociaux et après ces deux dernières années dépourvues d’activités associatives".

Un 57e chapitre dédié cette année à deux échansons qui ont quitté bien trop tôt la confrérie: Raymond Godin et Jean-Pïerre Mandy.

Cette année, sept nouveaux porteurs de robe et cape ont été mis à l’honneur, idem pour 20 échansons (Nicole Nadin, Marianne Stevart, Emmanuel Bosseler, Frédéric Feller, Michel Lemaire, Julien Lotin, Henri Schweisthal, Émile Simon, Jean-François Triffaux, Emmanuelle Daxhelet, Laurent Clinquart, Michel Colling, Guy Klinkenberg, Alexis Manchel, Paul Neyens, Yvon Prieur, Luc Quirynen, Alain Schumers, Christine Bosseler, Sophie Dubois, Alexandra Merlot, Jean-Luc Bodeux, Francis Colling, Maurice Duterme, Benjamin Sigard, François Thill, Nicolas Thill et Benoît Janssens).

Douze nouveaux compagnons

Les 12 nouveaux intronisés ont été présentés par le grand tabellion Dominique Billion. Ont été intronisés échansons d’honneur: Vincent Magnus, bourgmestre d’Arlon, Raymond Biren, bourgmestre honoraire d’Arlon.

De gauche à droite: Pascal Piron, Denis Collard, Nathalie Martin,Collette Origer, Hélène Kergenmeyer et Anne Lamesch-Neyens. ©EdA

Les nouveaux compagnons sont: Jacques Collard, inspecteur principal honoraire des Douanes et Accises; Denis Collard, Monsieur météo sur les radios de la RTBF, Marie-Luce Craps, institutrice primaire retraitée; Christophe D’Haese, directeur de sociétés; Hélène Kergenmeyer, responsable de l’abri de nuit d’Arlon; Claude Lambrechts, employée de banque, chanteuse de la Revue arlonaise et à la chorale Saint-Martin; Anne Lamesch, échevine d’Arlon; Nathalie Martin, fonctionnaire à la Communauté européenne; Colette Origer-Mandy, veuve du grand échanson Jean-Pierre Mandy; Pascal Piron, commerçant de la librairie des Faubourgs; Kathy Schandeler, employée communale et créatrice du site culinaire Goût du Lux ; Lætitia Zeippen, directrice de l’ISMA et active dans diverses associations arlonaises et Alicia Creupelandt. Ont été nommés aspirants: Clhoé Raevens et Floriant Martin-Étienne.