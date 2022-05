Arlon, cité où l’on n’entre plus!

« L’année dernière, on a donné un maximum d’extensions pour aider l’Horeca avec le Covid, rappelle Vincent Magnus. Ici, il y a cette difficulté, si on met une terrasse, on supprime des emplacements de parking, si on le fait pour l’un, on le fait pour tout le monde. Il y a aussi le danger dans la rue des Faubourgs. Est-ce le meilleur endroit pour mettre des terrasses ? On a une réflexion plus large pour que cet endroit à l’avenir soit à vitesse contenue pour les voitures, à ce moment-là, c’est prévu dans le plan de mobilité, on pourra élargir les trottoirs pour des terrasses ».