44 naissances à Bertogne en 2021

L’édition 2022 de la fête des bambins a permis un retour en présentiel après deux ans de pandémie. L’occasion de mettre en avant les 44 naissances ayant eu lieu en 2021 sur le territoire communal. Un chiffre qui correspond au nombre de naissances des années antérieures: " Début de cette année, Statbel a ressorti des statistiques démographiques et Bertogne sort dans le Top 20 des communes ayant la population la plus jeune en Belgique. Sur la province, il n’y a que la commune de Léglise qui fait mieux que nous (36,10 ans contre 37,13 ans à Bertogne) ", précise l’échevine de la Petite enfance, Gretel Schrijvers. La commune en a profité pour rappeler que la crèche communale pouvait accueillir jusqu’à 15 enfants entre 0 et 36 mois et que la commune disposait aussi de nombreuses gardiennes indépendantes et conventionnées. Pour elle, le secteur de la petite enfance et des écoles reste un grand défi pour le futur. " L’île aux bambins qui s’occupait de l’organisation des garderies extrascolaire a arrêté sa collaboration avec nous depuis fin 2021. Seule la garderie à Givry et Bertogne est encore gérée par eux. Cela veut dire que nous avons dû reprendre l’organisation. Notre priorité pour l’année scolaire 2022-2023 sera d’abord la stabilisation de cet accueil", ajoute l’échevine. Enfin, chaque enfant a reçu un cadeau de naissance sous forme de chèques commerces et chaque famille a pu faire une photo avec un photographe avant de prendre le verre de l’amitié pour fêter chacune de ces naissances.