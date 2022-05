Il était déjà candidat en 2012

Nous apprenons qu’un cadre supérieur, expérimenté dans le management d’hôpitaux, Pierre-René Glibert, a de nouveau déposé sa candidature pour briguer le poste de DG de Vivalia.

Pierre-René Glibert a une soixantaine d’années et était jusqu’il y a quelques mois directeur de la maison psychiatrique Saint-Bernard à Manage, dans le Hainaut.

Ce qu’il y a d’amusant, c’est qu’en 2012, il avait laissé excellente impression devant le jury, mais le CA de Vivalia avait finalement jeté son dévolu sur Yves Bernard, le Libramontois.

P.-Y. Glibert a été auditionné par une société de consultance et a présenté sa candidature oralement mercredi devant un jury formé de dirigeants de Vivalia (management et politiques) et de représentants extérieurs.

D’après nos informations, un 2ecandidat, Didier Lefèvre, ingénieur civil dans la construction et directeur général des infrastructures au CHwapi de Tournai, a lui aussi présenté sa candidature devant le jury.

Et un 3e candidat

Un 3e candidat a également pu s’exprimer devant le jury, mercredi.

Il s’agit d’un cadre supérieur originaire de Saint-Mard (Virton), au sud de la province.

Pascal Mertens, qui aura 60 ans cette année, est économiste de formation, et possède un solide CV, fruit de ses fonctions dirigeantes successives aux Mutualités libres, puis au Centre hospitalier régional Sambre et Meuse à Namur.

Depuis novembre 2020, Pascal Mertens est directeur général de Mensura pour la Wallonie, numéro 1 en Belgique pour la prévention et la prévention au travail.

Qui aura le plus convaincu le jury de Vivalia puis ensuite son conseil d’administration? Réponse dans 10 jours lors du CA de Vivalia.