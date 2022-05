Virton : les geeks de PC 2000 vous ouvrent leurs portes le dimanche 15 mai

Les cartons sont de sortie, les chiffons aussi. Quelques jours avant les portes ouvertes, la petite équipe de bénévoles s’active pour nettoyer et ranger le local de PC 2000, situé au premier étage du numéro 17 de la rue Croix-le-Maire à Virton. Martine Lhôte, la présidente, est à la tête d’un club qui attire toujours autant de monde. « Nous sommes environ cinquante membres, principalement des seniors. Disons que la tranche d’âge se situe entre 50 et 84 ans pour notre recrue la plus âgée. On se donne rendez-vous deux fois par semaine: le mardi de 19h30 à 22h00, pour tout ce qui concerne les formations et les initiations, et le samedi de 15h00 à 18h00 pour les réparations » , explique Martine Lhôte.