"Une année chahutée avec le Covid, notamment au niveau de la MAPA qui a été fermée une bonne partie de l’année. 2021 ne sera donc pas une année de référence , indique le président du CPAS. Mais on constate une augmentation significative au niveau des RIS. Le CPAS risque à nouveau de venir avec une demande d’intervention communale. Et on s’en doute, les demandes d’aides en énergie, qui n’étaient pas nécessairement présentes avant, commencent à affluer. Mais n’anticipons pas et réjouissons-nous que le compte 2021 ne pose aucun problème." Le compte a été approuvé à l’unanimité. Isabelle Douret, conseillère de la majorité, était excusée pour cette séance.

Un peu plus tôt dans la soirée, Philippe Léonard avait indiqué que le Collège avait eu des nouvelles par rapport au zoning de Menuchenet. "Idélux a fixé un calendrier concernant ce dossier , indique le bourgmestre. Le rapport sur les incidences environnementales doit être terminé pour juillet. Ensuite, place à la révision du plan de secteur et à l’adoption du périmètre de reconnaissance économique pour juin 2024. Les travaux de la première phase sont prévus pour une date allant de juin 2025 à décembre 2026."

Notons que le nouveau site communal est en ligne depuis le 27 avril dernier. "Une soirée d’informations pour le e-guichet et les démarches administratives en ligne est prévue le 17 mai prochain, à 18h, à la salle des mariages", précise Philippe Léonard.

Et le devoir de mémoire?

En fin de séance, Maurice Boclinville a demandé ce qu’il en était du conseil communal des enfants.

"Car mis à part les élus politiques, personne n’était là aux commémorations du 08 mai. Je trouve cela dommage et un peu triste alors qu’on parle toujours du devoir de mémoire" , remarque le conseiller.

"Le conseil des enfants sera remis en place à partir de septembre. Le mettre en place maintenant, au dernier trimestre de l’année, cela n’aurait plus de sens", commente Marie-Claire François.

Marjorie Marlet, elle, a précisé que ce conseil n’avait pu être mis en place étant donné les changements au sein du PCS.