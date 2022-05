Pas d’apaisement en vue sur la maison de détention à Chanly après la réunion citoyenne

"Suite à la fin du régime des bracelets électroniques pour les condamnés à moins de trois ans de prison, les maisons de détention proposeront une alternative à l’emprisonnement et les effets néfastes de cet enfermement. Ce dispositif doit éviter la récidive", explique MmeNivelle, du SPF Justice.

À Chanly, le projet de maison de détention prévoit 17 places (correspondants aux 17 chambres du bâtiment acquis par le Fédéral). Quinze à seize "accompagnateurs de détention" sont prévus pour Chanly: moitié venant des centres pénitentiaires, l’autre moitié à recruter. Dans le public, perplexité! L’univers carcéral manque déjà de gardiens. " Déforcer le cadre des prisons au profit des maisons de détentions, une fausse bonne idée!", peut-on entendre dans le public.

Pourquoi Chanly?

Ambiance chaude, la salle pleine comme un œuf, la contestation des riverains et citoyens en sus, le moment "questions – réponses" aboutit à un dialogue peu convaincant.

Pour tout observateur extérieur, il est clair que le panel de spécialistes, censés défendre le projet et apporter des réponses aux citoyens inquiets, ne connaît pas les spécificités du quartier de la rue des Chenays, la réalité du tissu social et économique de Chanly et de la Haute Lesse.

Dans la plaquette distribuée il y a une dizaine de jours, rappelée par Mme Nibelle durant la réunion, la maison de détention est située en zone urbaine pour éviter autant que possible la désocialisation. Les questions sur le choix de Chanly, petit village de quelques centaines d’âmes, fusent: gestion des "détenus" en milieu ouvert, proximité d’institution pour personnes âgées d’un côté, d’un foyer pour jeunes en résidentiel de l’autre côté de la rue des Chenays, réinsertion sociale au départ de Chanly quand un bus passe deux fois par jour, disponibilité d’espaces de parking ou encore sécurisation de la rue.

M. Winterjan (SPF Justice) tente de répondre aux diverses interpellations, comparant Chanly (Wellin) à Enghien, Jemeppe-sur-Sambre, négligeant la réalité des infrastructures de transport, entre autres. Visiblement, quelle que soit l’opinion sur ce projet, le public présent reste perplexe quant à l’étude de faisabilité de cette maison de détention en "plein pachis". Les SPF n’ont-ils pas envisagé à l’envers le projet: imposer une maison de détention, sans aucune concertation locale et régionale, avec une vision métropolitaine de la réalité de la vie rurale en Haute Lesse? Après deux heures de débat, les citoyens et intervenants sont repartis, l’esprit empli d’interrogations et réponses peu efficaces. Les ministres fédéraux Van Quickenborne et Michel vont-ils passer en force dans ce dossier, faisant fi de toute concertation efficace et apaisante?