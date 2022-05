Le club des jeunes de Dampicourt décide d’interdire l’accès à ses gros événements aux moins de 16 ans

16 ans minimum

Autre mesure forte prise par le comité, la restriction de l’entrée des gros événements aux jeunes de 16 ans minimum. « La soirée hawaïenne et le MPA Festival ne seront plus accessibles aux fêtards de moins de 16 ans. Notre objectif, c’est que la sécurité soit assurée sur toute la ligne et que les efforts des personnes malintentionnées soient réduits à néant. Nous précisons aussi que les jeunes de moins de 16 ans qui ont déjà acheté un billet d’entrée seront remboursés. Ils doivent prendre contact avec nous » , ajoute Arnaud Bergmann.

Jouer la carte de la prévention

Mais tout cela n’est-il pas disproportionné? Pour le club des jeunes de Dampicourt, c’était nécessaire. "Nous restons persuadés que les gens préfèrent s’adapter à ces mesures qui ne sont pas très contraignantes en ayant le sentiment de sortir dans une soirée en toute sécurité, plutôt que de venir la boule au ventre" , commente le porte-parole du CDJ.

Des actions de prévention seront aussi organisées durant les prochains événements, notamment avec des stands de sensibilisation aux dangers de l’alcool et de la drogue. Un partenariat avec la mutualité socialiste a d’ores et déjà été signé pour que des protections auditives et des préservatifs puissent être distribués gratuitement aux festivaliers durant les événements organisés par le club. Une protection supplémentaire qui ne sera pas de trop.

Un impact financier ?

La mise en place de ces mesures et l’augmentation des services de sécurité et de prévention représentent tout de même un coût supplémentaire pour le CDJ de Dampicourt. Le porte-parole nous confirme que le prix d’entrée du MPA Festival restera inchangé pour l’édition 2022. « Nous essayons d’obtenir des subventions communales, provinciales et régionales pour amortir les coûts. Nous n’avons pas encore de certitudes à ce niveau. Si nous devons augmentons nos prix, cela sera probablement au niveau des boissons, mais nous devons encore en discuter » , termine Arnaud Bergmann. Le CDJ Dampicourt reste ouvert à toute suggestion extérieure ainsi qu’au dialogue. Concernant leur plainte déposée la semaine passée, ils n’ont encore reçu aucune nouvelle. L’enquête suit son cours.

Infos : www.mpadampicourt.be

Carmen Ramlot - Bourgmestre de Rouvroy :