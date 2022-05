Brillant, diamant et or pour 18 couples

André Gilson et Huguette Pascal se sont unis le 20 juillet 1957. André est électricien à Mont-Saint-Martin et puis travaille à la papeterie d’Harnoncourt. Huguette a consacré sa vie à ses enfants. De leur union, ils auront 4 enfants, 6 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants.

Noces de diamant

Pierre Boutet et Francine Laperche ont scellé leur amour le 3 mars 1962. Pierre a travaillé à la scierie Dussaussoit, chez Marschall, sans oublier les collectes de lait dans les fermes. Francine a consacré tout son temps à sa famille et à l’IMP. Ils ont eu trois enfants et six petits-enfants.

Philippe Rousseaux et Yvette Stiernon ont partagé leur bonheur le 8 septembre 1962. Philippe était pompier durant 40 ans. Il travaillait chez Genin et Valvert. Il vouait une grande passion aux moutons. Yvette jongla entre comptabilité et secrétariat et travailla à la maison Genin, l’Avenir du Luxembourg et Général Tour. Elle a été échevine des finances durant 20 ans à Etalle. Ils ont accueilli enfants, petits-enfants et un arrière-petit-fils.

Noces d’or

Freddy Philippe et Eveline Gousenbourger ont uni leurs destinées le 16 mars 1972. Freddy travaille dans l’entreprise familiale de plâtrage, pour terminer sa carrière à Pierrard. Evelyne était la tenancière du café à Fouches. Deux enfants et trois petits-enfants égayent leur couple.

Jacques Lafontaine et Annette Adam se sont promis fidélité le 25 mars 1972. Jacques travaillait au bois comme débardeur, abattage, transporteur. Annette s’est consacrée à sa famille, tout en étant secrétaire du football de Sainte-Marie. Ils ont eu 2 enfants et 7 petits-enfants.

Daniel Thiry et Anne-Marie Clesse, ont proclamé leur amour le 31 mars 1972. Daniel passe sa vie professionnelle à la gendarmerie pour terminer en 1979 à la BSR. Annie se consacrera à ses enfants puis reprit un job chez Jean-Marie Neu, puis au Forem. Daniel assure la présidence de La Stabuloise. De leur union, ils auront trois enfants et sept petits-enfants.

Serge Zondacq et Astrid Petit se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire le 24 juin 1972. Serge a travaillé à l’usine en France puis a poursuivi et terminé sa longue carrière à la Poste. Astrid a travaillé comme cuisinière au camp militaire, au Spar à Etalle et 35 ans chez Champion.

Deux enfants et quatre petits-enfants sont venus illuminer leur vie.

André Eppe et Martine Thiry ont scellé leurs sentiments le 24 juin 1972. André sera engagé par la Société Luxembourgeoise pour l’Industrie Nucléaire de 1971 à 2003. Quant à Martine, elle travaille chez Lutex, manufacture de confection. Le couple aura deux enfants et cinq petits-enfants.

René Rassart et Monique Burton ont échangé leurs alliances le 8 juillet 1972. René travaille à Goodyear à Diegem. En 1996, René quitte ses fonctions à Diegem pour rejoindre le site de Colmar-berg.

Monique, après une formation en sténodactylos, a débuté sa carrière à l’agence de douane. Après 5 ans, elle suit tous les cours du Forem. Elle réussit ses examens et est engagée à la banque Bruxelles-Lambert.

Ils ont eu deux enfants et trois petits-enfants.

Pierre-Jacques Schwartz et Martine Brems se sont engagés le 14 juillet 1972. Pierre-Jacques, alias Jacky, a commencé à travailler à la briqueterie à Houdemont. Après un métier de maçon puis de chauffeur, il termine sa carrière chez Wickler où il est resté 25 années. Martine a travaillé chez Levis, puis chez Ferrero, avant de se tourner vers le secteur des ALE.

Ils ont accueilli deux enfants et cinq petits-enfants.

Joseph Collignon et Béatrice Clausse ont convoité en justes noces le 15 juillet 1972. Joseph, c’est le ciel, le poète. Un raconteur d’histoires qui associe réalité et imaginaire. Béatrice, c’est la terre. Proche des siens, proche des gens. Béatrice c’est Oxfam, c’est le chant de prélude. Quatre enfants et six petits-enfants égayent leur nid d’amour.

Maurice Hikkentik et Jocelyne Renson se sont mariés le 22 juillet 1972. Ils reprendront la ferme familiale de Jocelyne et seront victimes de la brucellose. Ils se tourneront vers la spéculation laitière et la culture. Ils remettront leurs installations pour profiter d’une retraite reposante. De leur union, ils accueilleront trois enfants et quatre petits-enfants.

Gérard Fays et Anne-Marie Gonry se disent oui pour la vie le 27 juillet 1972. Gérard est déjà à la gendarmerie, à la cavalerie d’Uccle, où il fera 39 ans de carrière en tant que bourrelier.

Anne-Marie travaille à la gendarmerie, à l’État-major – Personnel civil jusqu’à la pension. De leur union, naîtront une fille et deux petites-filles.

Daniel Blondelet et Bernadette Pireaux unis le 29 juillet 1972. Daniel est ensuite entré à la douane où il a fait toute sa carrière. Ils auront trois enfants et sont les heureux grands-parents de six petits-enfants: Elise, Mathilde, Julien, Marie, Anna et Juliette. Ces petits-enfants qui sont choyés dans la jolie maison de Sainte-Marie.

Jean-Claude Nepper et Marie-Thérèse Sampont s’engagèrent pour la vie le 2 septembre 1972. Jean-Claude a étudié la mécanique aux Aumôniers à Arlon. Après plusieurs années au Grand-Duché, puis fini sa carrière à la RTT. Marie-Thérèse débute comme aide familiale, fait le choix d’élever ses enfants, pour revenir en tant qu’accueillante extrascolaire à l’école de Vance, durant 18 ans.

Deux enfants et cinq petits-enfants ont été accueillis.

Jean Balon et Christiane Henroz scellent leur amour le 16 septembre 1972. Jean gravit les échelons chez Goodyear, il devient chef d’équipe puis contremaître. Christiane, elle, s’occupe de la maison, la cuisine, le jardin, le potager.

Ils accueillent 4 enfants, 4 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants.

Daniel Picard et Monique Ries ont fait le grand pas le 29 septembre 1972. Dany a entrepris un graduat en informatique qu’il a réussi. Il a travaillé pendant 20 ans chez Philipps au Grand-Duché dans l’informatique puis 20 autres années dans d’autres sociétés de la même branche. Monique a travaillé 10 ans dans une banque au Grand-Duché jusqu’à la naissance de leur premier enfant.

De leur union sont nés trois garçons, quatre petits-enfants sont venus agrandir le cercle familial.

Claude Guillaume et Josiane Briel ont affirmé leur grand amour le 9 décembre 1972. Après quelques années chez Dussaussoit, Claude rentre à la Poste comme facteur jusqu’à sa pension. Jocelyne adhère à la cuisine dans des établissements de la région avant de se réorienter vers l’animation.

Trois filles et quatre petits-enfants ont agrandi la famille.