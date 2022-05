Après une campagne de crowdfunding réussie, une poissonnerie ouvre ses portes à Marche-en-Famenne

C’est dire si la demande était bien là! Le temps de finir les travaux, d’acquérir le matériel et l’Ecailler ouvre ses portes. Jess de Santa Maria, originaire du Périgord et cuisinier de formation, vous y accueille avec le sourire, prodigue ses conseils, partage ses recettes. Son poisson est labellisé MSC et ASC (garanties de pêche et aquaculture durables et responsables) et, comme promis, il favorise le circuit le plus court possible. Tous les deux jours, la marchandise arrive du nord de notre pays ou de Boulogne-sur-Mer. À Marche, son initiative été très bien accueillie et il a été très touché par les marques d’attention de ses voisins commerçants. Quant aux clients, le jeune commerçant ne s’attendait pas à en voir déjà autant! VR