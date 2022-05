«P’tite hirondelle», de Dominique Zachary, ode à la nature et à l’humain

Dominique Zachary, pourquoi les hirondelles?

L’hirondelle, c’est une belle métaphore pour un roman. Elle est l’oiseau transmetteur de bonnes nouvelles, symbole de liberté, de courage… L’hirondelle, c’est le passeur de ce livre.

On pourrait croire, en parlant de sauvegarde de la nature, que j’ai voulu surfer sur la vague du réchauffement climatique. Pas du tout, même si bien sûr, les problématiques environnementales me touchent. Une amie, qui a traversé des difficultés sur le plan personnel, me surnommait «mon hirondelle» quand je lui suis venu en aide. C’est ce symbole positif, de bonheur, de liberté, qui m’a inspiré. C’est parfois le hasard qui nous amène à nous concentrer sur un élément.

Le vol des hirondelles, leurs nids, sont le fil rouge de votre livre.Derrière la poésie et les symboles, vous vous êtes aussi largement documenté?

En tant que journaliste, je reçois beaucoup de communiqués de l’ASBL Natagora, très active dans la protection de la nature en Wallonie. Cette association participe à la création de nouveaux nids pour les hirondelles. La destruction de nids, l’utilisation de pesticides, l’arrachage de haies… ont conduit à une chute de 30 à 40% des populations d’hirondelles au cours des trente dernières années. J’ai imaginé mon héroïne luttant pour le retour des hirondelles.

L’adoption est l’autre thème fort développé dans votre conte?

J’ai imaginé une maman célibataire, garagiste dans un petit garage comme dans le temps qui se maintient malgré la concurrence de plus grands groupes. Ce n’est pas facile d’adopter pour une femme célibataire. J’ai rencontré une maman du sud de la province qui m’a expliqué les difficultés qu’elle a rencontrées.C’est peut-être dû à ma formation de journaliste, mais j’estime que je ne peux être crédible qu’en amenant du vécu, en prenant des témoignages à la source.

Le récit a pour cadre principal un village des Pyrénées orientales qui aurait très bien pu être un village de nos régions?

Oui, si ce n’est que cette région a accueilli de nombreuses familles espagnoles fuyant le régime franquiste (NDLR: il en est question dans le roman).On en revient à l’hirondelle, un oiseau migrateur, à la liberté. Il y a de la cohérence.

Et une ambiance de petit village, où les nouvelles vont vite, à travers des personnages typés?

Encore plus que chez nous, en France, il reste des petits cafés, le bar-tabac… Je voulais que certaines scènes se déroulent au village et offrent des moments pittoresques.

Chaque chapitre est introduit par une citation sur l’hirondelle ou les oiseaux. Pour nous inviter à la méditation?

Pour rester dans un mode léger, aérien, poétique.

Dominique Zachary, «P’tite hirondelle», aux éditions Kiwi Paris, 147pages. Vendu au prix de 16 €.