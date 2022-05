Plus de 21000 € offerts au Télévie

Le Télévie, c’est d’abord et avant tout l’histoire de personnes qui, dans l’anonymat, se sont mobilisées et ont relevé leurs manches spontanément. Des Attertois qui ont organisé durant trois jours des événements (spectacle musical " Sacrée gamine " avec les enfants de Mini chœur, le grand défi du puzzle géant, l’incontournable blind test, les marches matinales du dimanche, le défilé et la concentration de vieux tracteurs, les balades à motos ou en voitures sports…) tout cela dans le seul et unique but de récolter de l’argent qui fera avancer la recherche et sauvera des vies.

Le président Coibion a tenu à remercier tous ces bénévoles et tous ceux qui ont une nouvelle fois soutenu l’opération: " Pour le Télévie, les nombreux bénévoles de la verte vallée ont dépensé une énergie incroyable, ils se sont battus aux côtés du SI, avec une volonté sans pareil pour récolter des fonds pour faire avancer la recherche." C’est ce qui a permis d’offrir vendredi soir au Télévie la belle somme de 21608 €. À noter aussi que cette édition a également été soutenue, comme les années précédentes d’ailleurs, par la commune d’Attert qui a remis un chèque de 3500 €.