Mika enflammera le Baudet’stival le dimanche

Cela faisait quelques jours que les organisateurs du prochain Baudet’stival avaient annoncé la révélation de la dernière tête d’affiche. Voilà chose faite ! Mika se produira le dimanche 10 juillet, même journée que Julien Doré. Surfant sur une pop tri-dimensionnelle et hybride où sa voix, unique, fait office de guide, Mika a atteint aujourd’hui une renommée internationale. Le jeune homme d’origine libanaise a en tous cas un style bien à lui et qui plait. Après avoir découvert Kendji Girac dans The Voice, il retrouve les studios d’enregistrement et la scène pour défendre aujourd’hui son nouvel album, My Name Is Michael Holbrook, sorti en 2020.