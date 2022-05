Au programme, de l’humour, de la musique, de la magie, de la danse, du chant et des caricatures réalisées en direct.

Le thème de la soirée sera "les comédies musicales" avec la présence de différents artistes et talents issus de la région (Rafagé, Luc le Magicien, Sébastien Lecuivre, les danseuses de Walking Dance, ainsi que la chanteuse Cloé Zimmer qui a participé à The Voice en 2019), et, en invité d’honneur, la Belle et la Bête!

Les préventes sont disponibles au prix de 12 euros au 0498/631706 ou francoisgodard02@hotmail.com

La caisse du soir sera également ouverte à partir de 19h30 (15 €). Gratuit pour les moins de 12 ans et petite restauration sur place.