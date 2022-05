Les élus de Messancy unaniment défavorables à la révision du plan de secteur de Hondelange/Weyler

Auparavant, en séance publique, Christiane Kirsch avait résumé l’argumentaire développé en six pages. Cinq points ont été mis en évidence: la reconnaissance, grâce à l’enquête d’incidences environnementale provoquée par la demande de révision, de la " bonne qualité des terres agricoles " impactées par le projet.

La mobilité est un autre axe d’inquiétudes: située au carrefour des N81 et E411, il surchargerait un trafic déjà comptabilisé entre 30000 et 36000 véhicules quotidiens lors de la réalisation du plan de mobilité communal de Messancy en novembre 2019. Une nouvelle voirie de sortie devrait être envisagée au niveau de l’ancien musée Victory.

En ce qui concerne la gestion des eaux claires et/ou usées, de nombreuses inconnues et imprécisions apparaissent. Quant à l’activité économique et l’emploi, l’implantation d’une Zone d’activité économique industrielle (ZAEI) ne semble pas pertinente, priorité devrait être accordée à l’occupation de zones déjà existantes et équipées.Et les PME/TPE pourraient trouver place le long de la E411 dans la continuité du zoning existant.

Enfin et ce n’est pas le moindre des arguments, " dans son plan de relance, le gouvernement wallon souhaite amplifie le développement économique, encourager la politique industrielle, mais aussi renforcer la souveraineté alimentaire ", rappelle l’échevine. Dès lors, " dans le projet de révision du plan de secteur tel que proposé, de nettes contradictions avec ces objectifs sont perceptibles ".

Messancy va donc plus loin que l’avis de sa voisine Arlon, proposant une réduction de l’espace concerné à 6 ha au lieu des 37 ha initialement envisagés. Et elle précise encore que " la proposition d’avis a été rédigée en toute indépendance bien avant celle d’Arlon ", " dont on n’a pas officiellement connaissance ", complète le bourgmestre Roger Kirsch.

La position messancéenne est différente de celle prononcée lors du dépôt initial en décembre 2013, favorable, mais assorti du respect de certaines conditions. " Depuis une dizaine d’années, bien des choses ont changé d’un point de vue économique et social, en matière de développement durable et d’un point de vue géopolitique ".

Le groupe ICM s’est montré heureux de la position proposée tout en apportant quelques modifications mineures au texte initial par les voix de Remy Welchen et Philippe Douret. Malgré cet avis défavorable, c’est le ministre qui détient la décision finale.