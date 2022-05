Hommage aux victimes des deux guerres

Après l’appel des morts et l’exécution de la Brabançonne par l’harmonie de Villance, l’assemblée s’est rendue au pied de la stèle élevée au sergent Jean Predali.

Hommage au sergent Predali

Le 1er janvier 1945, le sergent français, Jean Prédali, parachuté quelques jours auparavant à Bertrix est tué dans une embuscade allemande à l’âge de 21 ans.

Devant la stèle de ce parachutiste, Marie-Thérèse Pipeaux, la déléguée du Souvenir Français pour la région, a déposé également une gerbe et a rappelé le souvenir de ce jeune combattant.

"En ce jour de la fête des mères, ayons aussi une pensée pour toutes les mamans quelle que soit leur nationalité qui souffrent d’une perte d’un enfant durant la guerre."

La cérémonie s’est terminée par la Brabançonne et la Marseillaise et fut suivie de l’apéritif offert par l’administration communale et d’un repas.