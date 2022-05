Des marchés de terroir tous les mois

L’endroit semble idéal pour accueillir un marché artisanal: en plein cœur de la ville, mais au calme. C’est sur la place de l’ancien Blokker que la Commune de Bastogne a proposé un marché de terroir où les visiteurs pourront découvrir des artisans locaux et surtout leurs produits: des légumes, des bières artisanales, du miel, des pâtes à tartiner, des confitures, des fleurs, des créations textiles, des produits laitiers… "Un marché, il faut un peu de temps pour qu’il s’implante , estime le bourgmestre Benoît Lutgen. Celui-ci débutera ici et puis il devrait prendre la direction du futur hall agricole, près de la gare du Sud." Les premiers visiteurs ont donc ainsi pu découvrir les artisans de la région. L’ADL confirme d’ailleurs que cette organisation a pour vocation de soutenir les producteurs locaux, à valoriser leur savoir-faire et d’encourager les citoyens à consommer de manière plus responsable, plus local par le biais du circuit court.