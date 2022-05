La nouvelle présidente, qui sera notamment accompagnée au CA de deux membres découvrant le SI, Bruno Denis et Laurence Henrotte, s’est félicitée de pouvoir compter sur une équipe de bénévoles dynamiques.

Elle souhaite agrandir le team pour répondre aux attentes de la population et des touristes en séjour à Sainte-Ode.

Dans ce cadre, des rencontres avec les associations et les acteurs du tourisme seront organisées prochainement.

Dans un but de partager mes idées et les attentes.

Les projets sont nombreux

Cependant, de nombreux projets sont déjà dans les cartons et devraient être mis en place dans les prochains mois. Au menu, une deuxième chasse Toutemus autour de la vallée du Laval et du pont de Fosset, la réimpression de dépliants à déposer dans les hébergements, un concours pour les touristes, la participation à la fête du parc naturel le 22 mai à Houmont, les marchés de terroir des Deux Ourthes avec l’ADL et l’inauguration de la place Sainte-Mère-Église lors du premier marché le 7 juillet et des animations pour fêter le 20eanniversaire lors du dernier marché, de nouveaux itinéraires de promenade et la prolongation du partenariat avec la brasserie Demanez pour le brassage de l’Odacieuse.